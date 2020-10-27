Температура воды в Крыму в Черном море 27 октября 2020

Самое теплое море на юге Крыма сейчас в Ялте и Алуште. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая высокая температура морской воды сейчас в Алуште и Ялте – 21 градус. В районе Карадага, Феодосии и Севастополе на градус прохладнее – всего 20 градусов.

На западном побережье Крыма заметно море похолодало. Так, и в Евпатории, и в Черноморском синоптики фиксируют всего 19 градусов тепла.

Самое холодное море в регионе сейчас на восточном побережье. И в Керченском проливе, и в Азовском море температура морской воды опустилась до 18 градусов.

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