Температура воды в Крыму в Черном море 27 октября 2020

Самое теплое море на юге Крыма сейчас в Ялте и Алуште.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
По данным крымского гидрометцентра, самая высокая температура морской воды сейчас в Алуште и Ялте – 21 градус. В районе Карадага, Феодосии и Севастополе на градус прохладнее – всего 20 градусов.
На западном побережье Крыма заметно море похолодало. Так, и в Евпатории, и в Черноморском синоптики фиксируют всего 19 градусов тепла.
Самое холодное море в регионе сейчас на восточном побережье. И в Керченском проливе, и в Азовском море температура морской воды опустилась до 18 градусов.
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