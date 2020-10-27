В одной из инфекционных больниц Феодосии начали работу два студента-медика. Фото: официальный сайт Минздрава РК.

Количество студентов, вызвавшихся помогать медикам в борьбе с коронавирусом, растет. Так, в инфекционном стационаре ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» начали работать два студента Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».

- Молодые специалисты были трудоустроены после встречи представителей медицинского центра и академии, при участии студентов, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

При желании в Феодосийский медицинский центр смогут устроиться также пятикурсники академии. Список студентов в вузе уже подготовили.

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