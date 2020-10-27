В Керчи уже обновили 23 остановочных павильона. Фото: официальный сайт администрации Керчи.

В Керчи продолжается возведение «умных» остановок. На данный момент подрядная организация уже установила 23 павильона. Сейчас уже смонтированные конструкции рабочие остекляют и оснащают камерами видеонаблюдения.

- Всего будет установлено 25 «умных» остановок, - уточнил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Он добавил, что после установки павильона подрядной организации стоит также восстановить тротуарное покрытие. С более подробным списком остановок, где сейчас проводятся работы, можно ознакомиться по ссылке.

Как только завершится монтаж этих остановок, подрядная организация приступит к замене остальных 25 павильонов. Работы проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

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