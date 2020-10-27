«Экономически оправдано»: власти обещают построить в Крыму серию марин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активное развитие яхтинга в Крыму стало еще одной точкой притяжения. Сейчас региональные власти планируют строительство целых серий марин.

- На территории республики сейчас проводятся допроектные работы – строительство целой серии марин. Это экономически оправданная модель, - подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводит Крым 24.

Речь не идет о развитии яхтинга в каком-то одном прибрежном городе или поселке, поскольку тогда дело не будет иметь перспективы. Все из-за того, что точки укрытия марин должны быть на расстоянии 20-30 миль. Тогда появится возможность путешествовать.

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