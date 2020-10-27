За незаконное хранение оружия двум жителям Джанкоя светит срок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тюрьму на шесть лет за нелегальное хранение оружия могут попасть два жителя Джанкоя.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления Крыма, в августе этого года в одном из гаражей Джанкоя сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли револьвер системы «Наган», патроны, несколько запалов для ручных гранат, тротиловую шашку.

Экспертиза установила, что часть найденного оружия относятся к категории военного назначения. Во время расследования нашли и задержали двух «хозяев» боеприпасов. Ими оказались 28-летний и 50-летний местные жители.

- За несанкционированное приобретение, передачу, сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов жителям Джанкоя может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет, - уточнили в пресс-службе Погрануправления Крыма.

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