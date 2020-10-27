За сутки в Крыму COVID-29 заразилось 146 человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировали 146 новых случаев заражения COVID-19. У 57 человек болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью. 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороли 4729 человек. За этот же период скончалось 123 COVID-положительных пациента. За сутки в лабораториях на коронавирус обследовали 5542 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50