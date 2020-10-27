В Крыму за сутки умерло еще 2 пациента с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки скончалось еще 2 COVID-положительных пациента. Таким образом, число умерших с коронавирусом составило 123 человека.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 146 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В 57 из них болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 54 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 92 больных COVID-19 нашли среди тех, кто контактировал с заразившимися ранее.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороли 4729 человек. За сутки в лабораториях провели 5542 теста на коронавирус.

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