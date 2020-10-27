Эксперты объяснили, почему в Крыму такие высокие цены на продукты. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Эксперты разобрались, почему даже открытие Крымского моста не поспособствовало снижению цен. Как сообщил ForPost, новая коронавирусная инфекция и экономический кризис не могли не отразиться на положении торговли в Крыму.

- Крым как был логистическим тупиком, так и остался. Положение по ценам, я считаю, у нас некритическое. Работа уже началась, но мы потеряли много времени, - уточнил председатель Ассоциации содействия торговли Крыма Сергей Макеев.

Снизить стоимость товаров смогла бы оптовая торговля, которая подразумевает объединение мелких производителей Крыма.

В скором времени в Крыму, согласно «Стратегии развития Крыма до 2030 года», появятся около 5 оптово-логистических центра. Один из них будет отвечать за хранение сельхозпродукции, остальные – за реализацию. В Севастополе такой центр планируют построить к 2021 году.

По словам председателя Ассоциации, торговые сети, раскинувшиеся в регионе, имеют мощные распределительные центры. Однако они сами занимаются дистрибуцией – развозят товары по своим торговым точкам.

- Это мало что дает, а меньше всего это помогает крымскому сельхозпроизводителю, - отметил эксперт.

Еще одной проблемой Крыма Макеев считает неравномерное развитие городской торговли. К примеру, в Симферополе, Севастополе и Ялте уже есть конкуренция. Однако за их пределами ситуация куда плачевнее.

Помимо этого, во время пандемии упал на 20% общий объем реализации продуктов питания крымских торговых сетей. Процент потери непродовольственных товаров составил еще больше.

Выход из сложившейся кризисной ситуации председатель Ассоциации Сергей Макеев видит в разработке каждым муниципалитетом программы торговли, учитывавшая интересы всех местных потребителей.

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