Крымские власти потратят 7 миллиардов рублей на новый транспорт. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Крымские власти планируют в ближайшие два года закупить для региона 820 новых автобусов и 27 трамвайных вагонов на общую сумму 7 миллиардов 264 миллиона рублей. Закупка произойдет в рамках соглашения между Советом министров РК и правительством Москвы.

Так, в 2021 год закупят 27 трамвайных вагонов и 382 автобуса на общую сумму 3 миллиарда 366 миллионов рублей. В 2022 году для Крыма приобретут 218 автобусов общей стоимостью 2 миллиарда 538 миллионов рублей.

В этом году в рамках этого же соглашения закупили 220 единиц транспорта. На данный момент в Крым приехало только 135 автобусов большого и среднего класса, работающих на газомоторном топливе и приспособленных для перевозки инвалидов. 70 из них уже поставили на учет.

- Согласно плану-графику поставки, последняя партия поступит в Республику до 30 ноября, - отметил на заседании Совета Министров РК министр транспорта Евгений Исаков, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Новые автобусы отправятся в Бахчисарай, Керчь, Симферополь, Феодосию, Ялту, Кировский, Красногвардейский и Ленинский районы. На линии они начнут работать со следующей недели.

На сегодняшний день, по словам Исакова, в Крыму уже обновили 48% автобусов.

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