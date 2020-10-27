В Крыму пострадавшие дольщики получат 50 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям Крыма, вложившимся в долевое строительство, выплатят компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

- Кто признан судом потерпевшим, им установлен объем ущерба, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также добавил, что компенсацию выплатят не позже следующего года. Перечень необходимых для этой процедуры документов опубликуют на официальном сайте правительство Крыма.

Средства для закрытия проблемы выделили по решению президента России Владимира Путина.

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