В декабре поезда из Астрахани начнут ходить в Крым

Рейсовый поезд будет ходить каждые четыре дня по маршруту через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск

Уже к середине декабря начнет свои перевозки поезд Астрахань – Симферополь, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Рейсовый поезд будет ходить каждые четыре дня по маршруту через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск. Время в пути составит 36 часов. Первый поезд из Симферополя в Астрахань отправится уже 16 декабря в 19.40, а прибудет 18 декабря в 07.52. Из Астрахани первый поезд поедет 19 декабря в 22.48 и прибудет 21 числа в 09.50 утра.

Также, заметим, в декабре 2020 года круглогодичные поезда из Перми и Омска начнут курсировать в Крым. А поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Екатеринбургом, Кисловодском, Смоленском и Москвой, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом.

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