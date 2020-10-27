У владельцев земли в Крыму истекает срок дооформления участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Документы на дооформление земельных участках в рамках законодательства РФ крымские заявители могут подать до 1 января 2021 года.

- Речь идет о процедурах, которые были начаты до вступления в силу шестого Федерального конституционного закона «О принятии в РФ республики Крым», - уточнила председатель Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня во время эфира на радио «Спутник в Крыму».

На оформление земельного участка можно рассчитывать, даже если заявитель подал документы 30 декабря. Но если человек не успел оформить по уважительной причине, то вопросы, возможно, можно будет уладить через суд. Только сначала придется доказать, что причина была действительно уважительной.

Те же правила касаются членов гаражных кооперативов, уточнила Добрыня.

- Им могут предоставить в аренду без торгов те территории, которые они занимают. До 1 января 2021 года юридические лица должны обратиться с заявлением для завершения этой процедуры, - подытожила председатель Комитета Госсовета РК.

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