В Симферополе и Севастополе 28 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Причина прекращения подачи тока – ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 46-58(чет), 55-81(нечет);

ул. Коцюбинского, 16-44(чет), 19-53(нечет);

ул. Солнечная, 47а, 48а, 49, 50, 51, 52, 53а;

ул. Лебедева, 46; ул. 51 Армии, 55;

ул. Снайперов, 11; ул. Федько, 8-22(чет), 27-53(нечет)

р-н Кирпичное

ул. Арендная, 2-18(чет), 1-11(нечет);

ул. Земляничная, 1-16;

ул. Кирпичная, 1-10;

ул. Посевная, 2-10(чет);

ул. Сосновая, 9-17(нечет);

ул. Зеленая, 1-6(чет);

ул. Лунная, 1а, 1, 9в,17;

проезд Земляничный, 3;

ул. Третья, 10;

р-н ул. Беспалова

ул. Симург;

ул. Папоротниковая; ул. Ивана Купала;

ул. Менъли-Гирей; ТСН Петровские скалы;

СОТ Петровские высоты

СЕВАСТОПОЛЬ

с 16.45 до 17.00

Потребители, получающие электроснабжение от ПС-20 (район Балаклавы)

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская, 5, 7, 15, 17, 48, 50, 52;

ул. Володарского, 11-а, 5-11;

ул. Новороссийская, 2;

ул. Партизанская, 9, 11;

ул. Щербака, 2-а, 4-6, 10, 14-16, 5;

ул. Батумская, 1-5;

ул. Керченская, 4;

ул. Щербака, 18-22, 7, 9;

ул. Балаклавская, 4, 8, 3;

ул. Ялтинская, 7;

ул. Шмидта, 3, 2, 4;

ул. Адмирала Октябрьского, 1, 3;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18

с 8.00 до 17.00

поселок Сахарная головка – СОАО Севастопольский 83, уч.494,493

поселок Андреевка ул. Садовая 33,36,38, ул. Центральная 28,43,45,47

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