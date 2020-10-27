В Симферополе и Севастополе 28 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Причина прекращения подачи тока – ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бетховена, 46-58(чет), 55-81(нечет);
ул. Коцюбинского, 16-44(чет), 19-53(нечет);
ул. Солнечная, 47а, 48а, 49, 50, 51, 52, 53а;
ул. Лебедева, 46; ул. 51 Армии, 55;
ул. Снайперов, 11; ул. Федько, 8-22(чет), 27-53(нечет)
р-н Кирпичное
ул. Арендная, 2-18(чет), 1-11(нечет);
ул. Земляничная, 1-16;
ул. Кирпичная, 1-10;
ул. Посевная, 2-10(чет);
ул. Сосновая, 9-17(нечет);
ул. Зеленая, 1-6(чет);
ул. Лунная, 1а, 1, 9в,17;
проезд Земляничный, 3;
ул. Третья, 10;
р-н ул. Беспалова
ул. Симург;
ул. Папоротниковая; ул. Ивана Купала;
ул. Менъли-Гирей; ТСН Петровские скалы;
СОТ Петровские высоты
СЕВАСТОПОЛЬ
с 16.45 до 17.00
Потребители, получающие электроснабжение от ПС-20 (район Балаклавы)
с 9.00 до 17.00
ул. Большая Морская, 5, 7, 15, 17, 48, 50, 52;
ул. Володарского, 11-а, 5-11;
ул. Новороссийская, 2;
ул. Партизанская, 9, 11;
ул. Щербака, 2-а, 4-6, 10, 14-16, 5;
ул. Батумская, 1-5;
ул. Керченская, 4;
ул. Щербака, 18-22, 7, 9;
ул. Балаклавская, 4, 8, 3;
ул. Ялтинская, 7;
ул. Шмидта, 3, 2, 4;
ул. Адмирала Октябрьского, 1, 3;
ул. Артиллеристов, 22;
ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;
ул. Кавказская, 8-10, 5-11;
ул. Таманская, 6-16, 11;
ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45
село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18
с 8.00 до 17.00
поселок Сахарная головка – СОАО Севастопольский 83, уч.494,493
поселок Андреевка ул. Садовая 33,36,38, ул. Центральная 28,43,45,47
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