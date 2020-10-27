В Крыму на дому из-за COVID-19 обучается почти 2,5 тысячи учеников

В Крыму на дистанционное обучение перевели почти 2,5 тысячи школьников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму на сегодняшний день по домам распустили почти 2,5 тысячи учеников из-за COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Крыма, на данный момент в регионе на карантин ушли две школы, а на дистанционное обучение отправились 86 классов. Из них 75 распустили из-за COVID-19, одиннадцать – по ОРВИ. Всего на дому сейчас учатся 2483 ученика.

Помимо этого, в Крыму полностью закрылся детский сад, а также 16 групп. Из них 9 групп распустили по домам из-за новой коронавирусной инфекции. Все остальные же – по ОРВИ.

На дистанционное обучение отправили также группу из 24 человек в одном из республиканских колледжей.

- Ситуация меняется каждый день. Школы получают предписания Роспотребнадзора закрыть один класс, два класса или полностью уйти на дистанционное обучение на две недели. Так, кто-то закрылся сегодня, кто-то уже с карантина вышел. На текущий момент времени ситуация обстоит именно так, - уточнили в пресс-службе Министерства образования РК.

Напомним, в КФУ имени В. И. Вернадского приняли решение проводить все теоретические занятия в онлайн-режиме. Руководство университета надеется, что в таком формате они проработают лишь до 1 декабря, но не исключают и его продления до конца года.

При этом, как отметили в Минобразе РК, в Крымском инженерно-педагогическом университете пока все нормально, и переводить студентов на дистанционное обучение никто не собирается.

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