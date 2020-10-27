Пассажиров общественного транспорта будут пускать только через переднюю дверь

Через задние двери смогут зайти только пассажиры с ограниченными возможностями движения Фото: Виталий ПАРУБОВ

С 1 ноября посадка пассажиров в общественный транспорт ГУП РК «Крымтроллейбус» будет осуществляться только через переднюю дверь. Как сообщили в пресс-службе предприятия, такую меру вводят в виде эксперимента.

Уже с начала следующего месяца пассажиры смогут зайти в автобус или троллейбус только через переднюю дверь. Когда водитель подъедет к остановке, он сможет открыть дверь сначала для входа, а затем выпустить пассажиров через среднюю и заднюю двери.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, такую меру вводят для того, чтобы повысить финансовую дисциплину при оплате проезда. Через задние двери смогут зайти только пассажиры с ограниченными возможностями движения, с детскими колясками или с большим багажом.

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