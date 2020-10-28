Погода в Крыму на 28 октября: переменная облачность и тепло до +23

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
Температура воды в Черном море +19… 21°.
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