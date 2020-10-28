Погода в Крыму на 28 октября: переменная облачность и тепло до +23

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Температура воды в Черном море +19… 21°.

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