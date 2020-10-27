В Крыму начался отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Крыма отопление решили подключить 27 октября, несмотря на то, что в некоторых регионах республики еще сохраняется 20 градусов тепла.

- Со вторника, завтрашнего дня, полностью начинаем подачу отопления. Начинается отопительный сезон, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по вопросам водообеспечения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов.

Помимо этого, с наступлением холодов баки для воды наполнять не планируется – вместо этого будет дежурить водовозка для полноценного обеспечения жителей Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов водой.

- По телефонному звонку от председателей МКД подвозить достаточный объем воды. Прошу прогноз погоды отслеживать. Готовность «Воды Крыма» есть, выезд по улицам распределен, объем емкостей тоже, - подчеркнул глава Крыма, слова которого приводит Крымская газета.

Он также рассказал, что за последние дни жалоб о нарушении графиков подачи воды практически не было. В основном жители Крыма сетовали, что вода не поступает на верхние этажи многоквартирных домов, а также на качество самой жидкости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50