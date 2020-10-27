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Железную дорогу Крыма оснастят автоматической системой управления поездами

Ее установят на участке от Джанкоя до Керчи
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Железную дорогу Крыма оснастят автоматической системой управления поездами.

Железную дорогу Крыма оснастят автоматической системой управления поездами.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Проект оснащения железнодорожной автоматикой участок от Джанкоя до Керчи утвердили в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы.

- Проектными решениями запланировано оборудование устройствами электрической централизации 17 станций, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также на 18 перегонах маршрута Джанкой-Феодосия поставят устройства интервального регулирования. В проект вошла и установка систем технического диагностирования и мониторинга, диспетчерского контроля, автоматического управления тормозами и многое другое.

Средства на проект выделили из федерального бюджета. Застройщиков выступило госпредприятие «Крымская железная дорога».

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