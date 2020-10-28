Аксенов заявил о 251 случае заражения коронавирусом в Крыму

54 человека не показали симптомов к ковиду. Фото: Архив "КП".

За сутки в Крыму подтвердили 251 новый случай заболевания коронавирусом, причем 54 случая с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, из общего количества заболевших 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

С начала пандемии в Крыму выздоровело 4 тысячи 998 человек, из них 269 за последние сутки. Умерло от ковида в Крыму 123 человека.

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