Крымчане стали чаще носить маски в закрытых помещениях и в транспорте

Аксенов уточнил, что власти не будут ограничить работу целых отраслей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчане начали лучше соблюдать масочный режим в учреждениях и транспорте. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Практически все, что рекомендуется Роспотребнадзором, мы выполняем. Могу сказать, что масочный режим соблюдается в гораздо большем количестве учреждений и в транспорте. Ситуация улучшается, спасибо огромное крымчанам, - заявил Аксенов.

Также глава РК назвал тех, кто носит маски в закрытых помещениях и транспорте, союзниками системы здравоохранения, поскольку быстро выйти из ситуации не получится.

При этом Аксенов уточнил, что власти не будут ограничить работу целых отраслей, поскольку по каждой из них вырабатывается отдельная позиция, что касается соблюдения мер рекомендательного характера.

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