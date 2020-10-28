За сутки от коронавируса в Крыму умер еще один человек

За сутки ковидом заболело больше 250 человек. Фото: Архив "КП".

За минувшие сутки в Крыму от Covid-19 скончался еще один человек, сообщили в Минздраве республики. Общее количество летальных случаев на полуострове достигло 124.

Всего в Крыму подтверждено 8784 случая коронавируса, из них 4998 человек уже выздоровели.

Самый высокий уровень заболеваемости по недельным показателям сохраняется в Симферополе, Ялте и Евпатории, а по темпам роста заболеваемости за неделю в лидеры вышла Керчь.

За 27 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5033 человека.

Выздоровевших за весь период - 4998 человек.

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