В Крыму переносят спортивные мероприятия из-за коронавируса

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В Крыму из-за распространения коронавируса отменяют или переносят спортивные мероприятия. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, поступила просьба запретить проведение соревнований, и в республике ее поддержали.

- Практически все крупные соревнования отменили, включая Всероссийский марафон, должен был быть в Ялте. Я с министром спорта Российской Федерации пообщался, договорились, что перенесем на более поздние сроки, - сказал Аксенов.

По его словам, отменены и перенесены те мероприятия, которые «можно отметить без ущерба для репутации, карьеры спортсменов и школьников».

Напомним, с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 8784 случая коронавируса. Из них 251 - за последние сутки.

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