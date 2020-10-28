Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Крымчане увидели комара, похожего на переносчика вирусов

Ученые отмечают, что тигровые насекомые прилетели из Азии
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Женщина боится, что комар сможет переносить вирусы

Женщина боится, что комар сможет переносить вирусы

Фото: Архив "КП"

Пользователи соцсететй бьют тревогу - в Крыму появился комар, который переносит вирусы.

На днях жительница Симферополя написала в Facebook о том, что видела азиасткого тигрового комара. Женщина обеспокоена: вдруг «полосатый» сможет переносить какую-то заразу.

- Сегодня в Симферополе, в Белом-4, на своём участке я чётко видела такого комара, один сантиметр в длину. Осторожно!, - пишет Елена Деркас.

Не так давно, заметим, полуостров атаковала неизвестная мошкара. На въезде в Крым водители жаловались на насекомых, которые облепили лобовые стекла их автомобилей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50