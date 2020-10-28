Крымчане увидели комара, похожего на переносчика вирусов

Женщина боится, что комар сможет переносить вирусы Фото: Архив "КП"

Пользователи соцсететй бьют тревогу - в Крыму появился комар, который переносит вирусы.

На днях жительница Симферополя написала в Facebook о том, что видела азиасткого тигрового комара. Женщина обеспокоена: вдруг «полосатый» сможет переносить какую-то заразу.

- Сегодня в Симферополе, в Белом-4, на своём участке я чётко видела такого комара, один сантиметр в длину. Осторожно!, - пишет Елена Деркас.

Не так давно, заметим, полуостров атаковала неизвестная мошкара. На въезде в Крым водители жаловались на насекомых, которые облепили лобовые стекла их автомобилей.

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