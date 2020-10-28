Министр здравоохранения Крыма решил поработать в ковидном госпитале

Фото: пресс-служба минздрава Крыма

В ковидном госпитале горбольницы №7 появится необычный врач - пациентами будет заниматься сам министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко. О своем желании глава ведомства заявил на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Я, Сергей Валерьевич, рядовой член 40-тысячной команды медицинских работников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь в 7 городскую больницу, - обратился Остапенко к главе Крыма Сергею Аксенову.

Кроме того, глава минздрава призвал медиков помогать пациентам в период коронавируса и не оставаться «безучастными», поскольку в каждом инфекционном стационаре нехватка кадров.

- Я прошу также профессорско-преподавательский состав медицинской академии принимать активное участие в решении этого вопроса, – отметил министр.

Напомним, Александр Остапенко стал министром здравоохранения Крыма в начале октября. Он сменил на этом посту Игоря Чемоданова.

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