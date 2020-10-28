В октябре в Крыму зарегистрировано больше всего смертей от коронавируса

Из 124 смертей от коронавиурса 56 зарегистрированы в октябре. Фото: Архив КП

Октябрь выдался самым сложным для лечения тяжелых случаев COVID-19. Из всех смертей от коронавирусной инфекции почти половина пришлось именно на второй месяц осени — 56 из 124.

- Весь октябрь самый критичный месяц, когда у нас зарегистрировано больше всего летальных случаев за весь период наблюдения, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - За неделю зарегистрировано 9 случаев.

В группе высокого риска остаются лица старше 65 лет и больные пневмонией. За минувшие сутки умер еще один человек.

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