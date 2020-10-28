В Крыму на дистанционное обучение перевели больше 80 классов

На домашние условия переведена одна дошкольная организация и 16 дошкольных групп Фото: Архив "КП"

На прошедшей неделе на дистанционное обучение из-за коронавируса ушли две крымские школы и 86 классов в 30 школах полуострова, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик во время оперативного штаба по COVID-19.

На домашние условия переведена одна дошкольная организация и 16 дошкольных групп.

- Это 843 воспитанника. Также учащиеся двух школ и 86 классов в 30 школах переведены на дистанционное обучение - всего 1792 ученика, - заявила Лаврик.

Кроме того, главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что за неделю зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся в 27 школах, а на дистанционное обучение переведены школы в селе Октябрьское Красногвардейского района и в селе Новогригорьевка Нижнегорского района.

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