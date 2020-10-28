Темпы распространения коронавируса в Крыму - одни из самых высоких в России

Каждый второй случай коронавируса пришелся на октябрь

Темпы распространения коронавируса в Крыму и Севастополе одни из самых высоких в России. Наибольшее количество больных зарегистрировано в октябре - каждый второй выявленный случай с начала пандемии.

- Темп прироста не снижается, он остается довольно высоким, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Если в среднем по России темп прироста 1,1-1,5, то наш — 2,72, и это один из самых высоких показателей.

В целом показатели заболеваемости не такие высокие, но это за счет небольшого распространения инфекции в период самоизоляции в апреле-мае. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в октябре — 4127, и это почти половина за все время наблюдений. В динамике рост заболеваемости с августа увеличился в 3 раза.

За минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, общее количество достигло 8784.

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