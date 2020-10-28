Керчь, Евпатория и Ялта лидируют по темпам распространения коронавируса

Инфекция распространяется по городам быстрее из-за плонтности населения. Фото: Архив КП

Керчь, Евпатория и Ялта лидируют по темпам роста больных коронавирусной инфекцией. Причем каждый четвертый выявленный не подозревает о диагнозе — симптомов ОРВИ нет.

- На этой неделе у нас увеличился показатель заболеваемости в Керчи - темп прироста 4,5, - указала главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это даже выше Симферополя, где показатель роста за неделю 3,1, а в целом по Крыму показатель 2,5.

Темп прироста показывает количество новых случаев их расчета на одного больного. Если в Евпатории на позапрошлой неделе зарегистрировали 40 случаев, то на прошлой уже 82. В среднем, двое из трех больных выявляются при обращении за медицинской помощью. 31% приходится на контактные случаи и их количество растет поскольку многие лечатся от коронавируса дома.

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