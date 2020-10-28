За неделю в школах Крыма зарегистрировано 32 случая коронавируса

Две школы перешли на дистанционные занятия - заболели учителя. Фото: Архив КП

За неделю в школах Крыма зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом — 16 среди учеников и столько же среди педагогов. Инфекция выявлена в 27 школах.

- В Красногвардейском Октябрьская школа №1 и Новогогригорьевская школа в Нижнегорском районе переведены на дистанционное обучение, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это малокомплектные школы, и при заболевании одного учителя остальные являются контактными, подлежащими отстранению. Поэтому занятия перешли на дистанционную форму.

Всего на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 86 классов в 30 школах полуострова.

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