Власти Америки помогут Украине «вернуть» Крым

Американская позиция по отношению к полуострову до сих пор остается "неизменной" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти США объявили о готовности поддержать украинский проект «Крымская платформа». Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, его целью является «возвращение» республики Украине.

В пресс-службе отметили, что временный поверенный в делах Штатов в Киеве Кристина Квин заявила о готовности совместно работать с незалежной в вопросе принадлежности Крыма. Она сообщила, что позиция в отношении России до сих пор остается «неизменной».

Напомним, Крым вошел в состав РФ после референдума в марте 2014 года. Тогда больше 95% жителей полуострова проголосовали «за» воссоединение» с Россией.

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