В Симферополе появятся современные контейнерные площадки для мусора. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В Симферополе установка контейнерных площадок для мусора идет полным ходом. Работы должны завершиться к концу ноября.

- На сегодня идет передача новых площадок на баланс муниципалитета, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Благоустройство контейнерных площадок для мусора проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На ее реализацию бюджету Симферополя выделили 12,9 миллионов рублей.

Всего в крымской столице разместят 61 современную контейнерную площадку.

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