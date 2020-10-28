В Ялте призывная кампания проходит в штатном режиме. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Нестабильная эпидемиологическая обстановка не повлияла на осенний призыв в Ялте. Прием юношей в армию проходит в штатном режиме.

Отмечается, что в этом году уклонистов совсем нет – молодые парни идут служить с большой охотой. Все дело в престиже российской армии, который за последнее время существенно вырос.

- Призыв проводится в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, - отметил первый заместитель главы администрации Артем Мальцев.

Тест на коронавирус юноши проходят трижды: по месту проживания, на республиканском сборном пункте и уже на месте службы. По словам военного комиссара Ялты Олега Ермилова, все прибывшие должны быть в масках и перчатках.

- На входе будут измерять температуру тела, – добавил он.

При этом каждый призывник будет проходить двухнедельный карантин. А помимо тестирования, юношам предстоит жесткий отбор по состоянию здоровья.

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