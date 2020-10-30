Погода в Крыму на 30 октября: дождь и тепло до +19

Черное море волнуется. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики так же предупреждают, что будет намного прохладнее.

-В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха до +19°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дожди, временами очень сильные с грозами. Ветер юго-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

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