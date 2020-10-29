В Симферополе завершают благоустройство сквера в районе Москольца. Фото: официальный сайт правительства РК.

В Симферополе почти закончили благоустройство сквера в районе Московского кольца.

- На объекте уже выполнили работы по прокладке электрического кабеля для уличных фонарей, а также установили бортовой камень и приступили к укладке тротуарной плитки, - отметил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров, слова которого приводит пресс-служба.

А в скверах Потемкина и Социалистического труда сейчас готовятся к укладке плитки, вывозится мусор, а также монтируются электросети для уличного освещения. Полным ходом идет благоустройство сквера у Дворца культуры профсоюзов.

- В частности, специалисты подрядной организации приступили к устройству дренажной системы, электросетей освещения, а также к восстановлению фонтанов, - уточнил Маляров.

Он также добавил, что объекты благоустройства ежедневно проверяются. Так, на контроле держат число работников и строительной техники, а также анализируются объемы выполненных работ за сутки.

Напомним, в Симферополе почти неделю назад у Дворца культуры профсоюзов начали облагораживание сквера и площади. Жителям крымской столицы попросили быть осторожными в том районе и по возможности обходить его стороной.

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