Ялта попала в топ-10 городов с самыми ужасными отелями

Ялта встречает туристов красивыми видами, но зачастую предлагает не очень комфортабельное проживание в гостиницах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты провели опрос в соцсетях и выявили в каких городах самые плохие гостиницы и отели.

- Большинство туристов испугались внешнего вида и внутреннего убранства гостиниц в Челябинске. На втором месте - Псков. «Бронзу» в рейтинге с самыми страшными отелями получила Ялта, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

И так, топ-10 городов с самыми ужасными отелями (данные опроса соцсетей в процентах):

Челябинск, 26.32

Псков, 18.42

Ялта, 15.79

Москва, 10.53

Сочи, 7.89

Санкт-Петербург, 5.26

Казань, 5.26

Ростов-на-Дону, 5.26

Уфа, 2.63

Владимир, 2.63

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