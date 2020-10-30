Ялта попала в топ-10 городов с самыми ужасными отелями

Ялта встречает туристов красивыми видами, но зачастую предлагает не очень комфортабельное проживание в гостиницах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты провели опрос в соцсетях и выявили в каких городах самые плохие гостиницы и отели.
- Большинство туристов испугались внешнего вида и внутреннего убранства гостиниц в Челябинске. На втором месте - Псков. «Бронзу» в рейтинге с самыми страшными отелями получила Ялта, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
И так, топ-10 городов с самыми ужасными отелями (данные опроса соцсетей в процентах):
Челябинск, 26.32
Псков, 18.42
Ялта, 15.79
Москва, 10.53
Сочи, 7.89
Санкт-Петербург, 5.26
Казань, 5.26
Ростов-на-Дону, 5.26
Уфа, 2.63
Владимир, 2.63
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