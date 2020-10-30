За сутки в Крыму зарегистрировано 216 случаев коронавируса

За сутки 216 новых случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 33 - с бессимптомным течением.

- Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего заразились 9225 человек, выздоровели – 5271.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52