В Крыму за сутки скончалось еще два коронавирусных больных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончалось еще два COVID-положительных пациента. Таким образом, число умерших коронавирусных больных на сегодняшний день составило 131 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 216 случаев заражения COVID-19. У 33 пациентов болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 154 к врачу за медпомощью обратились самостоятельно, почувствовав неладное. 61 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими, еще один больной COVID-19 приехал из-за границы.

За весь период пандемии новую коронавирусную инфекцию в Крыму успешно побороли 5271 человек. За сутки в лабораториях обследовали 5249 человек на COVID-19.

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