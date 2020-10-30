Из-за засушливой погоды в Крыму могут ужесточить графики подачи воды

До апреля объем воды из водозаборов увеличится Фото: Виталий ПАРУБОВ

В случае сохранения на полуострове засушливой погоды, графики подачи воды могут ужесточить. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, вместо положенных шести часов вода в кранах крымчан может появиться всего на четыре часа.

- Если погоды не будет и до тех пор, пока не будет построена опреснительные установки, – график подачи воды не изменится. Здесь надо готовиться к этой ситуации, что при самом худшем прогнозе график до конца года останется в том же режиме, даже если совсем будет плохо, будет ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром. Но это будет последнее ужесточение, если ситуация к этому подведет, – сообщил в эфире телеканала Крым 24 Аксенов.

Также он отметил, что почти 50 тысяч кубометров воды сейчас поступает в Симферополь из подземных источников, а до апреля объем воды из водозаборов увеличится.

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