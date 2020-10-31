Погода в Крыму на 31 октября: дождь и тепло до +15

В Симферополе днем +11…+13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 октября на Крымском полуострове, как и накануне действует штормовое предупреждение, в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе облачно. Дождь, днем местами очень сильный. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: ветер днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха до +16°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дожди, местами очень сильные. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный до 17-22 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи облачно. Днем дождь, местами сильный, гроза. Ветер днем северо-западный, северный до 17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Температура воды в Черном море +18… 21°.

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