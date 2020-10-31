Власти Крыма не намерены продлевать школьные каникулы

Заболеваемость в школах находится под контролем Фото: Архив "КП"

График осенних каникул для школьников останется прежним. Как сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в эфире радио «Спутник в Крыму», заболеваемость в школах находится под контролем.

По мнению главного санврача, уровень заболеваемости среди учителей и учеников говорит о том, что необходимости в продлении каникул нет.

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