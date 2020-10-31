За сутки в Крыму зарегистрировано 227 случаев коронавируса

За минувшие сутки на коронавирус обследовано 5 683 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции

- Из общего количества случаев 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 4 случая завозные из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За минувшие сутки на коронавирус обследовано 5 683 человека. Выздоровело за весь период пандемии в регионе 5 376 человек.

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