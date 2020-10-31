Стало известно, сможет ли решение проблем с водой привести к росту тарифов для населения

В среднем стоимость куба воды по ЮФО составляет 36 рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из-за решения проблем с водой тарифы на водоснабжение останутся неизменными, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он заверил, что по тарифной статистике не будет колоссального роста, а стоимость не превысит средние показатели по Южному федеральному округу.

- Сегодня в Крыму стоимость куба воды 31,55 рубля, в среднем по ЮФО вода стоит 36 рублей, мы по сути один из самых низких показателей имеем на сегодняшний день в ЮФО.

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