Синоптики назвали октябрь 2020 года в Крыму самым теплым за всю историю

На памяти синоптиков еще не было настолько теплой середины осени Фото: Александра Тимощенко

Октябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений на полуострове, сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

На памяти синоптиков еще не было настолько теплой середины осени. По данным Тишковца, такого теплого октября метеорологи в Крыму не наблюдали последние 130 лет, так как фактическая среднемесячная температура этого месяца составила 16,9 градуса тепла.

- Предыдущий рекорд пал - он составлял ровно 16 градусов, это было в 2012 году, - отметил синоптик.

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