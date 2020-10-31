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Синоптики назвали октябрь 2020 года в Крыму самым теплым за всю историю

Среднемесячная температура этого месяца составила почти 17 градусов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На памяти синоптиков еще не было настолько теплой середины осени

На памяти синоптиков еще не было настолько теплой середины осени

Фото: Александра Тимощенко

Октябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений на полуострове, сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

На памяти синоптиков еще не было настолько теплой середины осени. По данным Тишковца, такого теплого октября метеорологи в Крыму не наблюдали последние 130 лет, так как фактическая среднемесячная температура этого месяца составила 16,9 градуса тепла.

- Предыдущий рекорд пал - он составлял ровно 16 градусов, это было в 2012 году, - отметил синоптик.

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