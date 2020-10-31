Министр здравоохранения Крыма работает в ковидном госпитале без выходных

Фото: Пресс-служба Минздрава РК

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко продолжает работать в республиканской больнице №7, которая сейчас является ковидным госпиталем. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Остапенко работает в ночную смену без выходных.

- Я убежден, что если медицинские работники и волонтеры объединятся и, подставив друг другу плечо в это непростое время, будут сообща бороться с новой коронавирусной инфекцией, мы добьемся отличных результатов и с достоинством справимся с поставленными задачами. Я принял решение о работе в инфекционном стационаре как рядовой член многотысячной команды медицинских работников, и уверен, что этот посыл сподвигнет других не оставаться безучастными, - заявил министр.

Также Александр Остапенко отметил, что работа в инфекционном госпитале не мешает его основным обязанностям.

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