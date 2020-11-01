Погода в Крыму на 1 ноября: дождь и тепло до +15

В Крым пришли дождливые денечки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно. Дождь, местами очень сильный. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром и днем сильный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дожди, местами очень сильные. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

Погода в Керчи облачно. Дождь. Ветер днем южный до 11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Температура воды в Черном море +18… 20°.

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