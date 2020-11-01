За сутки в Крыму зарегистрировано 203 новых случая COVID-19

Коронавирус пока не удалось остановить. Фото: Архив "КП"

В Республике Крыма за истекшие сутки зарегистрировано 203 новых случаев коронавирусной инфекции, причем в 25 случаях заболевание протекала в бессимптомной форме.

- Из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,- сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Руководитель региона отметил, что за минувшие 24 часа на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 5323 мужчин и женщин.

Была озвучена и позитивная статистика: за весь период пандемии медики сумели вернуть здоровье 5442 заболевшим COVID-19.

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