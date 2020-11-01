Смертельное ДТП: два человека погибли при падении автомобиля в Северо-Крымский канал

Авария произошла ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В ночное время в Красноперекопском районе на автотрассе «Воинка-Красноармейское» произошла серьезная авария.

- Автомобиль «Славута» съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Спасатели отметили, что в ДТП пострадали 4 человека, причем 2 пострадавших получили травмы не совместимые с жизнью.

Сотрудники МЧС с помощью спецоснастки вытащили людей из покореженной легковушки, так же они отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания. Спасенных в срочном порядке отправили в больницу Красноперекопска.

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