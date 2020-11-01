В Ялте на крыше танцуют ча-ча-ча

Танцы на крыше отменили на время. Фото: Анастасия Хараман

Главный курорт полуострова горазд на сюрпризы, например, если танцы на крыше для многих людей – это лишь строчки из романтических стихов или песен, а для молодежи Ялты - вполне реальное, даже можно сказать, обыденное событие.

- Мы организовали танцевальный кружок, - рассказала КП-Крым Анастасия Хараман, студентка Гуманитарно-педагогической академии. – Изучаем латиноамериканские танцы, модерн и контемп.

Занятия иногда проходят в аудитории, а иногда на крыше трехэтажного здания. Необычный танцпол появился на кровле одного из корпусов вуза, где изучают экономику и управление.

К сожалению, коронавирус внес свои поправки и в хореографический проект: танцы на крыше временно отменили и все занятия проходят онлайн - по скайпу.

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