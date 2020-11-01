Крыму выделят свыше 15 миллионов рублей на оборудование для диагностики COVID-19

Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Фото: premier.gov.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда финансовых средств для закупки спецоборудования, позволяющего проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики - такое сообщение появилось на интернет-портале Правительства РФ.

Более миллиарда рублей распределят между 84 регионами пропорционально численности населения. В итоге Крыму на оснащение необходимым оборудованием лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус, причитается 15,7 миллионов рублей.

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