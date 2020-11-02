Погода в Крыму на 2 ноября: дождь и тепло до +15

На полуострове дождливый ноябрь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Температура воды в Черном море +17… 20°.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, временами сильные. Ветер западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

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